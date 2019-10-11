На Закарпатті винесли вирок сепаратисту, який просив Путіна ввести війська

На Закарпатті винесли вирок сепаратисту Петру Гецку, який на початку воєнних дій на Сході просив Путіна ввести війська ще й на захід України. За антиукраїнську діяльність чоловіка заочно засудили до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомив "Судовий репортер". Відомо, що обвинувачений поширював сепаратистські заклики в інтернеті та неодноразово брав участь у передачах на російському телебаченні.

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Окрім того, Петро Гецко називав себе "прем’єр-міністром" вигаданої держави "Республіка Підкарпатська Русь" і звертався до Путіна створити спецтериторії на Закарпатті.

Коли ж чоловіком зацікавилися наші спецслужби, він втік з України. Зараз він перебуває в міжнародному розшуку. На думку суддів, Петро Гецко переховується в Росії.



Петро Гецко у Москві

Джерела в інтернеті стверджують, що Петро Гецко перед тим, як стати "прем’єром Підкарпатської республіки", лікувався у московському психдиспансері. Гецко прибув до столиці Росії у 1980-х роках і майже відразу став пацієнтом одного з тамтешніх медичних закладів, куди його помістили із загостренням шизофренії.