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      На Закарпатті винесли вирок сепаратисту, який просив Путіна ввести війська

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      На Закарпатті винесли вирок сепаратисту, який просив Путіна ввести війська на захід України
      На Закарпатті винесли вирок сепаратисту, який просив Путіна ввести війська на захід України / сityreporter.ru

      На Закарпатті винесли вирок сепаратисту Петру Гецку, який на початку воєнних дій на Сході просив Путіна ввести війська ще й на захід України. За антиукраїнську діяльність чоловіка заочно засудили до 12 років позбавлення волі.

      Про це повідомив "Судовий репортер". Відомо, що обвинувачений поширював сепаратистські заклики в інтернеті та неодноразово брав участь у передачах на російському телебаченні.

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      Окрім того, Петро Гецко називав себе "прем’єр-міністром" вигаданої держави "Республіка Підкарпатська Русь" і звертався до Путіна створити спецтериторії на Закарпатті.

      Коли ж чоловіком зацікавилися наші спецслужби, він втік з України. Зараз він перебуває в міжнародному розшуку. На думку суддів, Петро Гецко переховується в Росії.

      Петро Гецко у Москві
      Петро Гецко у Москві

      Джерела в інтернеті стверджують, що Петро Гецко перед тим, як стати "прем’єром Підкарпатської республіки", лікувався у московському психдиспансері. Гецко прибув до столиці Росії у 1980-х роках і майже відразу став пацієнтом одного з тамтешніх медичних закладів, куди його помістили із загостренням шизофренії.

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      Автор: Марія Бондар
      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Закарпаття Судді Володимир Путін
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