На Закарпатье задержали "водолаза": он переправлял медицинские маски в Румынию – видео

В Закарпатской области задержали контрабандиста, который переправлял по реке медицинские маски в Румынию. Злоумышленником оказался 29-летний житель Рахова, его арестовали на 10 суток.

Во время патрулирования украинско-румынской границы у реки Тиса военные заметили мужчину в гидрокостюме, который выходил из воды. Он проигнорировал требования остановиться и пытался скрыться, однако пограничники его задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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Никаких документов при себе он не имел, но сообщил, что является гражданином Украины. Впоследствии правонарушитель признался, что переправлял в Румынии маски.

Пограничники отметили, что температура воды в реках очень низкая, а уровень воды в Тисе высокий, к тому же бурный и стремительный. Но ради наживы люди продолжают подвергать себя серьезной опасности, пренебрегая своим здоровьем.

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Внимание! После вспышки коронавируса во многих странах существует дефицит медицинских масок. Поэтому Украина запретила экспортировать медицинские маски и респираторы.

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