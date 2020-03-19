На Закарпатье задержали "водолаза": он переправлял медицинские маски в Румынию – видео
В Закарпатской области задержали контрабандиста, который переправлял по реке медицинские маски в Румынию. Злоумышленником оказался 29-летний житель Рахова, его арестовали на 10 суток.
Во время патрулирования украинско-румынской границы у реки Тиса военные заметили мужчину в гидрокостюме, который выходил из воды. Он проигнорировал требования остановиться и пытался скрыться, однако пограничники его задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
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Никаких документов при себе он не имел, но сообщил, что является гражданином Украины. Впоследствии правонарушитель признался, что переправлял в Румынии маски.
Пограничники отметили, что температура воды в реках очень низкая, а уровень воды в Тисе высокий, к тому же бурный и стремительный. Но ради наживы люди продолжают подвергать себя серьезной опасности, пренебрегая своим здоровьем.
Задержание контрабандиста на Закарпатье: смотрите видео
Внимание! После вспышки коронавируса во многих странах существует дефицит медицинских масок. Поэтому Украина запретила экспортировать медицинские маски и респираторы.
Что известно о контрабанде масок в Украине во время карантина
- Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что медицинские маски стали самым популярным товаром для контрабанды.
- По его словам, таможенная служба остановила попытки контрабанды 135 тысяч масок различных видов из Украины.
- Украина запретила вывозить за границу водонепроницаемые лабораторные костюмы; перчатки из других полимерных материалов; перчатки медицинские нестерильные неталькованые нитриловые; перчатки неопудренные из нитрила; халат изоляционный медицинский одноразовый; маски медицинские; очки защитные; щиток защитный; респиратор класса защиты не ниже FFP2.