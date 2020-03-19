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      На Закарпатті затримали водолаза-контрабандиста: він переправляв медичні маски у Румунію – відео

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      Прикордонники затримали контрабандиста на Закарпатті / Держприкордонслужба

      У Закарпатській області затримали контрабандиста, який переправляв по річці медичні маски в Румунію. Зловмисником виявився 29-річний житель Рахова, його заарештували на 10 діб.

      Під час патрулювання українсько-румунського кордону біля річки Тиса військові помітили чоловіка у гідрокостюмі, який виходив з води. Він проігнорував вимоги зупинитися і намагався втекти, проте прикордонники його затримали. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

      Актуально Контрабанда масок стала поширенішою, ніж цигарок, – Нефьодов

      Ніяких документів при собі він не мав, але повідомив, що є громадянином України. Згодом правопорушник зізнався, що переправляв до Румунії маски.

      Прикордонники відзначили, що температура води у річках дуже низька, а рівень води в Тисі високий, до того ж бурхливий і стрімкий. Але заради наживи люди продовжують наражати себе на серйозну небезпеку, нехтуючи своїм здоров'ям.

      Затримання контрабандиста на Закарпатті: дивіться відео

      Увага! Після спалаху коронавірусу у багатьох країнах існує дефіцит медичних масок. Тож Україна заборонила експортувати медичні маски та респіратори.

      Що відомо про контрабанду масок в Україні під час карантину

      • Глава Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що медичні маски стали найпопулярнішим товаром для контрабанди.
      • За його словами, митна служба зупинила спроби контрабанди 135 тисяч масок різних видів з України.
      • Україна заборонила вивозити за кордон водонепроникні лабораторні костюми; рукавички із інших полімерних матеріалів); рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові; рукавички неопудрені з нітрилу; халат ізоляційний медичний одноразовий; маски медичні; окуляри захисні; щиток захисний; респіратор класу захисту не нижче FFP2.
      Карантин не закінчиться 3 квітня, – експерт сказав, на скільки він може продовжитись
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Новини Закарпаття Держприкордонслужба Контрабанда
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