На Закарпатті затримали водолаза-контрабандиста: він переправляв медичні маски у Румунію – відео

У Закарпатській області затримали контрабандиста, який переправляв по річці медичні маски в Румунію. Зловмисником виявився 29-річний житель Рахова, його заарештували на 10 діб.

Під час патрулювання українсько-румунського кордону біля річки Тиса військові помітили чоловіка у гідрокостюмі, який виходив з води. Він проігнорував вимоги зупинитися і намагався втекти, проте прикордонники його затримали. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

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Ніяких документів при собі він не мав, але повідомив, що є громадянином України. Згодом правопорушник зізнався, що переправляв до Румунії маски.

Прикордонники відзначили, що температура води у річках дуже низька, а рівень води в Тисі високий, до того ж бурхливий і стрімкий. Але заради наживи люди продовжують наражати себе на серйозну небезпеку, нехтуючи своїм здоров'ям.

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Увага! Після спалаху коронавірусу у багатьох країнах існує дефіцит медичних масок. Тож Україна заборонила експортувати медичні маски та респіратори.

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