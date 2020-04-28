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      На Закарпатье зафиксировали землетрясение

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      Землетрус на Закарпатті
      Землетрус на Закарпатті / ZAXID.NET

      В ночь на 28 апреля вблизи Ужгорода произошло землетрясение. Оно было незначительным, но его можно было почувствовать.

      Два поштовхи сталися о 01:07 годині 28 квітня. Перший був магнітудою в 3,2, другий – у 2,8. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю Державного космічного агентства України.

      Нагадаємо У Румунії неподалік від Одеси трапився землетрус: що відомо

      Джерело землетрусу було на глибині 3 кілометри. Тож коливання землі було незначним, відтак його могли відчути лише мешканці багатоповерхівок на останніх поверхах.

      Варто відзначити, що це не вперше за останній місяць на Закарпатті фіксують землетруси. До цього їх двічі фіксували вранці 19 квітня поблизу Ужгорода. Ще один землетрус був зафіксований 26 березня на кордоні з Румунією.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Закарпатья Землетрясение Новости Украины
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