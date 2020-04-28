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      На Закарпатті зафіксували землетрус

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      Землетрус на Закарпатті
      Землетрус на Закарпатті / ZAXID.NET

      В ніч на 28 квітня поблизу Ужгорода стався землетрус. Він був незначний, але його можна було відчути.

      Два поштовхи сталися о 01:07 годині 28 квітня. Перший був магнітудою в 3,2, другий – у 2,8. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю Державного космічного агентства України.

      Нагадаємо У Румунії неподалік від Одеси трапився землетрус: що відомо

      Джерело землетрусу було на глибині 3 кілометри. Тож коливання землі було незначним, відтак його могли відчути лише мешканці багатоповерхівок на останніх поверхах.

      Варто відзначити, що це не вперше за останній місяць на Закарпатті фіксують землетруси. До цього їх двічі фіксували вранці 19 квітня поблизу Ужгорода. Ще один землетрус був зафіксований 26 березня на кордоні з Румунією.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини Закарпаття Землетрус Новини України
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