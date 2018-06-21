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На Западе россиян проверяют через базу украинского "Миротворца"

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В США и Европе россиян проверяют через базу украинского "Миротворца"
В США и Европе россиян проверяют через базу украинского "Миротворца" / Фото из свободных сетей

В некоторых аэропортах США и Евросоюза граждан России проверяют относительно незаконного посещения оккупированного Крыма, используя для этого базу украинского центра "Миротворец".

Об этом сообщает сайт "Миротворца".

"В некоторых аэропортах США и Европы с недавних пор по "Миротворцу" проверяют рейсы из страны-агрессора. А в двух странах как эксперимент весь пассажиропоток россиян прогоняют через "Чистилище", – говорится в сообщении.

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Что такое "Миротворец"?Негосударственная организация, которая занимается созданием базы нарушителей государственной границы Украины, которые незаконно посещают Крым и оккупированные территории Донбасса, а также принимают участие в поддержке и пропаганде оккупации.

Теги: Новости Украины авиация Новости России Аннексия Крыма Новости США Евросоюз Европа
Источник: 24 Канал
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