На Заході росіян перевіряють через базу українського "Миротворця"

У деяких аеропортах США і Євросоюзу громадян Росії перевіряють щодо незаконного відвідування окупованого Криму, використовуючи для цього базу українського центру "Миротворець".

Про це повідомляє сайт "Миротворця".

"У деяких аеропортах США і Європи з недавніх пір по "Миротворцю" перевіряють рейси з країни-агресора. А в двох країнах як експеримент весь пасажиропотік росіян проганяють через "Чистилище", – мовиться у повідмоленні.

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Що таке "Миротворець"? Недержавна організація, яка займається створенням бази порушників державного кордону України, які незаконно відвідують Крим та окуповані території Донбасу, а також беруть участь у підтримці і пропаганді окупації.