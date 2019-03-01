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      На Западе видят Зеленского как лидера предвыборной гонки в Украине, – эксперт

      196 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский

      На Западе Зеленского стали воспринимать всерьез как лидера предвыборной гонки

      В этом уверен Владимир Фесенко.

      Запад изучает Владимира Зеленского, так как начал воспринимать его всерьез и видит в нем лидера президентской гонки. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      "Who is Mr. Zelenskiy? – главный вопрос, который я слышу в последний месяц от западных журналистов, политиков, дипломатов, политологов. На Западе Зеленского стали воспринимать всерьез и как лидера предвыборной гонки, и как одного из главных претендентов на пост президента Украины. Соответственно, стали внимательно изучать",
      – считает эксперт.

      Примером такого "изучения" кандидата представителями Запада является, в частности, встреча Зеленского со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и послом США в Украине Мари Йованович.

      "Прочитал, что Зеленский встречался с Волкером. 10 дней назад в Мюнхене был свидетелем, как Волкера спрашивали о его отношении к Зе. Он уходил от ответа, потому что, наверное, и сказать было нечего. Поэтому решил получить информацию из первых рук. Кстати, посол США М. Йованович встречалась с Зеленским уже несколько раз", – отметил политолог.

      Напомним, ранее Владимир Зеленский провел встречи с директором Мирового банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Изабель Дюмон, постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине Йостой Люнгманом.

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      Теги: Новости политики Владимир Зеленский
      Источник: 24 Канал
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