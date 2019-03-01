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      На Заході бачать Зеленського як лідера передвиборної гонки в Україні, – експерт

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський

      На Заході Зеленського стали сприймати серйозно як лідера передвиборної гонки.

      В цьому впевнений Володимир Фесенко.

      Захід вивчає Володимира Зеленського, оскільки почав сприймати його всерйоз і бачить в ньому лідера президентської гонки. Про це на своїй сторінці в Facebook написав політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      Who is Mr. Zelenskiy? – головне питання, яке я чую в останній місяць від західних журналістів, політиків, дипломатів, політологів. На Заході Зеленського стали сприймати серйозно і як лідера передвиборної гонки, і як одного з головних претендентів на пост президента України. Відповідно, стали уважно вивчати,
      – вважає експерт.

      Прикладом такого "вивчення" кандидата представниками Заходу є, зокрема, зустріч Зеленського зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером та послом США в Україні Марі Йованович.

      "Прочитав, що Зеленський зустрічався з Волкером. 10 днів тому в Мюнхені був свідком, як Волкера запитували про його ставлення до Зе. Він уникав відповіді, тому що, напевно, і сказати було нічого. Тому вирішив одержати інформацію з перших рук. До речі, посол США М. Йованович зустрічалася з Зеленським вже кілька разів", – зазначив політолог.

      Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів зустрічі з директором Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен, Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Ізабель Дюмон, постійним представником Міжнародного валютного фонду в Україні Йостою Люнгманом.

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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський
      Джерело: 24 Канал
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