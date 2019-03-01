На Заході бачать Зеленського як лідера передвиборної гонки в Україні, – експерт

На Заході Зеленського стали сприймати серйозно як лідера передвиборної гонки.

В цьому впевнений Володимир Фесенко.

Захід вивчає Володимира Зеленського, оскільки почав сприймати його всерйоз і бачить в ньому лідера президентської гонки. Про це на своїй сторінці в Facebook написав політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Who is Mr. Zelenskiy? – головне питання, яке я чую в останній місяць від західних журналістів, політиків, дипломатів, політологів. На Заході Зеленського стали сприймати серйозно і як лідера передвиборної гонки, і як одного з головних претендентів на пост президента України. Відповідно, стали уважно вивчати,

– вважає експерт.

Прикладом такого "вивчення" кандидата представниками Заходу є, зокрема, зустріч Зеленського зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером та послом США в Україні Марі Йованович.

"Прочитав, що Зеленський зустрічався з Волкером. 10 днів тому в Мюнхені був свідком, як Волкера запитували про його ставлення до Зе. Він уникав відповіді, тому що, напевно, і сказати було нічого. Тому вирішив одержати інформацію з перших рук. До речі, посол США М. Йованович зустрічалася з Зеленським вже кілька разів", – зазначив політолог.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів зустрічі з директором Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен, Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Ізабель Дюмон, постійним представником Міжнародного валютного фонду в Україні Йостою Люнгманом.