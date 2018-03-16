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На заводе "Азовсталь" произошла утечка газа, есть погибшие

21:13, 16 марта 398 Читати новину українською

Трагедия произошла на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Там погибли двое рабочих.

Отравились работники угарным газом, утечка которого произошла в одной из доменных печей. Сейчас на предприятии работает специальная комиссия, которая установит обстоятельства и причины случившегося.

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"Два слесаря-ремонтника при выполнении работ отравились газом. Один с 1974 года рождения, а второй с 1977 года рождения. В настоящее время стоит вопрос об открытии уголовного производства — нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью", — сообщил старший инспектор пресс-службы полиции Мариуполя Александр Полосухин.

После обнаружения пострадавших им оперативно была оказана первая доврачебная помощь. На место происшествия для проведения реанимационных действий прибыла бригада медиков. Врачи "скорой" констатировали факт смерти двух человек. На предприятии создана и работает комиссия, которая установит обстоятельства и причины случившегося.

Теги: Новости Украины Новости Мариуполя угольная промышленность металургия Укрзализниця
Источник: 24 Канал
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