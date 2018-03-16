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На заводі "Азовсталь" стався витік газу, є загиблі

19:39, сьогодні 315 Читать новость на русском

Трагедія сталася на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. Там загинуло двоє робітників.

Отруїлися працівники чадним газом, витік якого стався в одній з доменних печей. Зараз на підприємстві працює спеціальна комісія, яка встановить обставини і причини того, що сталося.

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"Два слюсарі-ремонтники під час виконання робіт отруїлися газом. Один з 1974 року народження, а другий з 1977 року народження. На даний час стоїть питання про відкриття кримінального провадження – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою", – повідомив старший інспектор прес-служби поліції Маріуполя Олександр Полосухін.

Після виявлення постраждалих їм оперативно була надана перша долікарська допомога. На місце події для проведення реанімаційних дій прибула бригада медиків. Лікарі "швидкої" констатували факт смерті двох людей. На підприємстві створена і працює комісія, яка встановить обставини і причини того, що сталося.

Теги: Новини України Новини Маріуполя вугільна промисловість Укрзалізниця металургія
Джерело: 24 Канал
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