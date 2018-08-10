На заводе неподалеку Солсбери прогремел взрыв

На заводе по изготовлению взрывчатки, недалеко от города Солсбери, Великобритания, графство Уилтшир, произошел взрыв.

Об этом сообщает The Sun.

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По словам пресс-секретаря полиции Уилтшира, инцидент произошел около 17:00 по местному времени. На месте происшествия работают 6 пожарных машин. Пожар уже удалось ликвидировать.

Отмечается, что в результате инцидента погиб один человек. Еще одного человека госпитализировали и сейчас он находится в критическом состоянии.

Завод Chemring Countermeasures, на котором произошел взрыв, расположен на расстоянии 5 километров от научно-технической лаборатории британского Министерства обороны в Портон-Дауни.