На заводі неподалік Солсбері прогримів вибух

На заводі з виготовлення вибухівки, неподалік міста Солсбері Великобританія, графство Уілтшир, стався вибух.

Про це повідомляє The Sun.

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За словами прес-секретаря поліції Уілтшира, інцидент трапився близько 17:00 за місцевим часом. На місці події працюють 6 пожежних машин. Пожежу вже вдалося ліквідувати.

Зазначається, що внаслідок інциденту загинула одна людина. Ще одну особу госпіталізували і зараз вона перебуває в критичному стані.

Завод Chemring Countermeasures, на якому стався вибух, розташоване на відстані 5 кілометрів від науково-технічної лабораторії британського Міністерства оборони в Портон-Дауні.