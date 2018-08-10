На заводі неподалік Солсбері прогримів вибух
На заводі з виготовлення вибухівки, неподалік міста Солсбері Великобританія, графство Уілтшир, стався вибух.
Про це повідомляє The Sun.
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За словами прес-секретаря поліції Уілтшира, інцидент трапився близько 17:00 за місцевим часом. На місці події працюють 6 пожежних машин. Пожежу вже вдалося ліквідувати.
Зазначається, що внаслідок інциденту загинула одна людина. Ще одну особу госпіталізували і зараз вона перебуває в критичному стані.
Завод Chemring Countermeasures, на якому стався вибух, розташоване на відстані 5 кілометрів від науково-технічної лабораторії британського Міністерства оборони в Портон-Дауні.
Джерело: 24 Канал
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