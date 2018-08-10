На Донеччині біля заводу вибухнула граната: фото

У п’ятницю, 10 серпня, близько 3:30 години у Покровську, що на Донеччині, невідомий кинув вибуховий предмет під прохідну заводу "Пилоподавлення". Ніхто з людей не постраждав.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби поліції області.

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Під час огляду зони вибуху було встановлено, що здетонувала граната Ф-1. В результаті вибуху осколками пошкоджено фасад та вікна будівлі. Постраждалих немає. Поліцейські з’ясовують повні обставини того, що сталося, та особу, причетну до вибуху,

– повідомили у поліції.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 "Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом вибуху" Кримінального кодексу України.



На Донеччині невідомі кинули гранату в завод