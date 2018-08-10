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На Донеччині біля заводу вибухнула граната: фото

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Невідомі кинули гранату в завод "Пилоподавлення", що на Донеччині
Невідомі кинули гранату в завод "Пилоподавлення", що на Донеччині / Фото прес-служби поліції

У п’ятницю, 10 серпня, близько 3:30 години у Покровську, що на Донеччині, невідомий кинув вибуховий предмет під прохідну заводу "Пилоподавлення". Ніхто з людей не постраждав.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби поліції області. 

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Під час огляду зони вибуху було встановлено, що здетонувала граната Ф-1. В результаті вибуху осколками пошкоджено фасад та вікна будівлі. Постраждалих немає. Поліцейські з’ясовують повні обставини того, що сталося, та особу, причетну до вибуху,
– повідомили у поліції. 

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 "Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом вибуху" Кримінального кодексу України.


На Донеччині невідомі кинули гранату в завод


Наслідки вибуху гранати

Теги: Новини України Новини Донецька Вибух
Джерело: 24 Канал
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