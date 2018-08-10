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На Донетчине возле завода взорвалась граната: фото

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Неизвестные бросили гранату в завод "Пылеподавления", что на Донетчине
Неизвестные бросили гранату в завод "Пылеподавления", что на Донетчине / Фото пресс-службы полиции

В пятницу, 10 августа, около 3:30 часа в Покровске, что на Донетчине, неизвестный бросил взрывной предмет под проходную завода "Пылеподавления". Никто из людей не пострадал.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области.

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Во время осмотра зоны взрыва было установлено, что сдетонировала граната Ф-1. В результате взрыва осколками повреждены фасад и окна здания. Пострадавших нет. Полицейские выясняют полные обстоятельства произошедшего и личность, причастную к взрыву,
– сообщили в полиции.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем взрыва" Уголовного кодекса Украины.


На Донецкой области неизвестные бросили гранату в завод


Последствия взрыва гранаты

Теги: Новости Украины Взрыв Новости Донецка
Источник: 24 Канал
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