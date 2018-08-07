Количество пострадавших от взрыва в Болонье уже превысило сотню

Количество пострадавших от взрыва грузового автомобиля с горючими веществами в итальянском городе Болонья превысило 100 человек.

Об этом сообщает телеканал RaiNews24.

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Сейчас 55 человек с ожогами различной степени тяжести находятся в больнице Маджоре в Болонье, еще 10 – в больнице Баццано. 18 пострадавших были отправлены в больницы в Будрио, Кастель-Сан-Джованни и Бентивольо.

Кроме того, двое человек в тяжелом состоянии были доставлены в больницы в Чезене и Парме.

Отмечается, что среди пострадавших также 11 карабинеров и два сотрудника дорожной полиции.

Напомним, 6 августа возле аэропорта в итальянском городе Болонья произошел мощный взрыв. Двое людей погибли. Ранее сообщалось о более 60 пострадавших.



После взрыва вспыхнул сильный пожар, который распространился на автомобили в дилерских центрах поблизости. Много людей получили ранения от осколков, которые разлетелись вокруг во время взрыва. Кроме того в домах вблизи места инцидента разбиты окна и разрушен мост.

Аэропорт от взрыва не пострадал и работал в привычном режиме.