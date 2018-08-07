Кількість постраждалих від вибуху у Болоньї вже перевищила сотню

Кількість постраждалих від вибуху вантажного автомобіля з горючими речовинами в італійському місті Болонья перевищила 100 осіб.

Про це повідомляє телеканал RaiNews24.

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Зараз 55 людей з опіками різного ступеня тяжкості знаходяться у лікарні Маджоре в Болоньї, ще 10 – у лікарні Баццано. 18 постраждалих були відправлені до лікарень в Будріо, Кастель-Сан-Джованні і Бентівольо.

Крім того, двоє людей у ​​важкому стані були доставлені в лікарні в Чезені і Пармі.

Зазначається, що серед постраждалих також 11 карабінерів і два працівники дорожньої поліції.

Нагадаємо, 6 серпня біля аеропорту в італійському місті Болонья стався потужний вибух. Двоє людей загинуло. Раніше повідомлялося про понад 60 постраждалих.

Після вибуху спалахнула сильна пожежа, що поширилася на автомобілі в дилерських центрах поблизу. Багато людей отримали поранення від уламків, які розлетілися довкола під час вибуху. Окрім того у будинках поблизу місця інциденту розбиті вікна та зруйновано міст.

Аеропорт від вибуху не постраждав і працював у звичному режимі.