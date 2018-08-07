09:34
7 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
25°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
  • п'ятниця
    27°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конкурент Лаврова. Нові докази двійників Путіна
Вєсті Кремля
21:12, 6 серпня
Вєсті.UA. Нова суперсила Ляшка. Секрети заробітку Насірова
Вєсті.UA
20:35, 6 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кількість постраждалих від вибуху у Болоньї вже перевищила сотню

448 Читать новость на русском
Вибух у Болоньї
Вибух у Болоньї / EPA

Кількість постраждалих від вибуху вантажного автомобіля з горючими речовинами в італійському місті Болонья перевищила 100 осіб.

Про це повідомляє телеканал RaiNews24.

Читайте також: З'явилося відео моменту потужного вибуху біля аеропорту в Болоньї

Зараз 55 людей з опіками різного ступеня тяжкості знаходяться у лікарні Маджоре в Болоньї, ще 10 – у лікарні Баццано. 18 постраждалих були відправлені до лікарень в Будріо, Кастель-Сан-Джованні і Бентівольо.

Крім того, двоє людей у ​​важкому стані були доставлені в лікарні в Чезені і Пармі.

Зазначається, що серед постраждалих також 11 карабінерів і два працівники дорожньої поліції.

Нагадаємо, 6 серпня біля аеропорту в італійському місті Болонья стався потужний вибух. Двоє людей загинуло. Раніше повідомлялося про понад 60 постраждалих.
Після вибуху спалахнула сильна пожежа, що поширилася на автомобілі в дилерських центрах поблизу. Багато людей отримали поранення від уламків, які розлетілися довкола під час вибуху. Окрім того у будинках поблизу місця інциденту розбиті вікна та зруйновано міст.
Аеропорт від вибуху не постраждав і працював у звичному режимі.

Теги: Вибух у Болоньї Вибух
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Что делать, если ваш ребенок не поступил в университет в этом году
сьогодні, 08:44 Что делать, если ваш ребенок не поступил в университет в этом году
Володимир Співаковський
Головні новини 6 серпня: Костенко прибув в Україну, в італійській Болоньї стався потужний вибух
сьогодні, 08:02 Головні новини 6 серпня: Костенко прибув в Україну, в італійській Болоньї стався потужний вибух
США сходят с ума: как "воставший из мертвых" Кеннеди поможет Трампу
сьогодні, 08:00 США сходят с ума: как "воставший из мертвых" Кеннеди поможет Трампу
Іван Яковина
Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
6 серпня, 23:00 Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
Сергій Лещенко
Синдром ноги коня Щорса, або Як Кличко заплутався в історії України
6 серпня, 22:01 Синдром ноги коня Щорса, або Як Кличко заплутався в історії України
Михайло Поживанов
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Шендерович розповів про "закордонну" Росію
 17 липня 2015 , 09:08
Підсумок тижня: "Газпром" наступає
9 листопада 2013 , 20:15
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук