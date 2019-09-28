На заводе в Сумах произошел взрыв: много пострадавших – фото
В Сумах прогремел взрыв на заводе, где изготавливают пробки для пластиковых бутылок. Сразу после этого вспыхнул пожар. По информации СМИ, пострадали десять человек.
По предварительной информации, взорвался один из станков.
На место выехали три десятка спасателей. За час им удалось полностью потушить огонь.
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Источник: 24 канал
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