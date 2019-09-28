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      На заводі у Сумах стався вибух: багато постраждалих – фото

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      На заводі у Сумах стався вибух: багато постраждалих
      На заводі у Сумах стався вибух: багато постраждалих / ДСНС

      У Сумах пролунав вибух на заводі, де виготовляють пробки для пластикових пляшок. Одразу після цього спалахнула пожежа. За інформацією ЗМІ, постраждали десятеро людей.

      За попередньою інформацією, вибухнув один із станків. На місце пригоди одразу виїхали три десятки рятувальників.

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      У поліції наголосили, що внаслідок вибуху 8 осіб було госпіталізовано до лікарні, з них двоє постраждалих перебувають у реанімації.

      Вибух на заводі в Сумах
      Вибух на заводі в Сумах

      "Стався вибух з пожежою на території одного з підприємств. Вогонь охопив виробниче обладнання, а також утеплювач стін на площі до 50 квадратних метрів. Причини даного вибуху встановлюють, як і кількість травмованих", – розповів речник управління ДСНС Сумщини Олег Стрілка.

      Вибух спричинив пожеж на заводі
      Вибух спричинив пожеж на заводі

      За годину бійцям ДСНС вдалося повністю загасити вогонь.

      Що відомо про цей завод у Сумах? Зазначимо, що в місті на вулиці Лінійній розташовані виробничі цехи одного із підприємств компанії "Гуала Кложерс Україна", що здійснює виробництво гвинтових алюмінієвих ковпачків типу PilferProof, Alusnap, винних алюмінієвих ковпачків, а також ковпачків для мінеральних вод і медичного призначення.

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      Теги: Новини України ДСНС Пожежа Суми Вибух
      Джерело: 24 канал
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