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      У Донецьку загорівся склад з боєприпасами бойовиків: відео

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      У Донецьку загорівся склад боєприпасів терористів
      У Донецьку загорівся склад боєприпасів терористів / v-variant.com.ua

      Зранку 25 вересня донеччани прокинулися від сильного гуркоту. З'ясувалося, що це загорівся склад боєприпасів незаконних збройних формувань "ДНР", що розташований в районі селищ Гірник і Грабарі.

      Деяким навіть вдалося зафільмувати момент вибуху, очевидці публікують їх у соцмережах.

      Читайте також: На Донбасі знову втрати: бойовики гатять із забороненої зброї

      На кадрах помітно, що чорний дим від пожежі видно за багато кілометрів.

      Жителі довколишніх будинків пишуть, що з палаючого складу в різні боки розлітаються уламки.

      "Живу на ближній вулиці від автопарку, на якій розташований склад (це 200-300 метрів). Уламки до дому трохи долітають" – повідомила очевидиця в соціальній мережі.

      Скріншот коментарів
      Скріншот коментарів очевидців

      Вибухи на складі боєпривасів у Донецьку: відео J Day

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Вибух Пожежа Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
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