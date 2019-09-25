У Донецьку загорівся склад з боєприпасами бойовиків: відео
Зранку 25 вересня донеччани прокинулися від сильного гуркоту. З'ясувалося, що це загорівся склад боєприпасів незаконних збройних формувань "ДНР", що розташований в районі селищ Гірник і Грабарі.
Деяким навіть вдалося зафільмувати момент вибуху, очевидці публікують їх у соцмережах.
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На кадрах помітно, що чорний дим від пожежі видно за багато кілометрів.
Жителі довколишніх будинків пишуть, що з палаючого складу в різні боки розлітаються уламки.
"Живу на ближній вулиці від автопарку, на якій розташований склад (це 200-300 метрів). Уламки до дому трохи долітають" – повідомила очевидиця в соціальній мережі.
Скріншот коментарів очевидців
Вибухи на складі боєпривасів у Донецьку: відео J Day