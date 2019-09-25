На Донбасі знову втрати: бойовики гатять із забороненої зброї

Впродовж доби 24 вересня проросійські бойовики 23 рази обстріляли українські позиції, використовуючи при цьому заборонену зброю. Через дії окупантів один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

Ворог стріляв із заборонених мінськими угодами мінометів, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї, повідомляють у штабі. Важливо: Зеленський і Меркель обговорили війну на Донбасі і нормандську зустріч В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстрілювали українські позиції 13 разів поблизу Мар’їнки, Гнутового, Новоселівки Другої, Павлополя, Красногорівки, Водяного та Пищевика. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив 10 обстрілів поблизу Травневого, Луганського, Кримського, Зайцевого, Новолуганського та Троїцького. Від початку доби 25 вересня ворог уже тричі обстріляв українські позиції. Один український військовий отримав поранення. Від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я".Проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат.

Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу