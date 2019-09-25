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      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      На Донбасі знову втрати: бойовики гатять із забороненої зброї

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      На Донбасі загинув український військовий, ще один отримав поранення
      На Донбасі загинув український військовий, ще один отримав поранення / Міноборони

      Впродовж доби 24 вересня проросійські бойовики 23 рази обстріляли українські позиції, використовуючи при цьому заборонену зброю. Через дії окупантів один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

      Ворог стріляв із заборонених мінськими угодами мінометів, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї, повідомляють у штабі.

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      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстрілювали українські позиції 13 разів поблизу Мар’їнки, Гнутового, Новоселівки Другої, Павлополя, Красногорівки, Водяного та Пищевика.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив 10 обстрілів поблизу Травневого, Луганського, Кримського, Зайцевого, Новолуганського та Троїцького.

      Від початку доби 25 вересня ворог уже тричі обстріляв українські позиції. Один український військовий отримав поранення.

      Від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я".Проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат.

      окуповані райони донбасу
      Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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