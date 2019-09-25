На Донбассе снова потери: боевики палят из запрещенного оружия
В течение суток 24 сентября пророссийские боевики 23 раза обстреляли украинские позиции, используя при этом запрещенное оружие. Из-за действий оккупантов один украинский военный погиб, еще один получил ранения.
Враг стрелял из запрещенных минскими соглашениями минометов, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия, сообщают в штабе.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреливали украинские позиции 13 раз вблизи Марьинки, Гнутового, Новоселовки Второй, Павлополя, Красногоровки, Водяного и Пищевика.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил 10 обстрелов вблизи Майского, Луганского, Крымского, Зайцевого, Новолуганского и Троицкого.
С начала суток 25 сентября враг уже трижды обстрелял украинские позиции. Один украинский военный получил ранения.
21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украина продолжает нести потери.