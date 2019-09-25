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      В оккупированном Донецке загорелся склад с боеприпасами боевиков: видео

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      В Донецке загорелся склад боеприпасов террористов
      В Донецке загорелся склад боеприпасов террористов / v-variant.com.ua

      Утром 25 сентября дончане проснулись от сильного грохота. Выяснилось, что это загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований "ДНР", который расположен в районе поселков Горняк и Грабари.

      Некоторым даже удалось заснять момент взрыва, очевидцы публикуют их в соцсетях.

      Читайте также: На Донбассе снова потери: боевики палят из запрещенного оружия

      На кадрах видно, что черный дым от пожара виден за много километров.

      Жители близлежащих домов пишут, что из горящего склада в разные стороны разлетаются обломки.

      "Живу на ближней улице от автопарка, на которой расположен склад (это 200-300 метров). Обломки до дома немного долетают", – сообщила очевидица в социальной сети.

      Скріншот коментарів
      Скриншот комментариев очевидцев

      Взрывы на складе боеприпасов в Донецке: видео J Day

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Пожар Взрыв Новости Донецка
      Источник: 24 канал
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