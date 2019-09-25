В оккупированном Донецке загорелся склад с боеприпасами боевиков: видео
Утром 25 сентября дончане проснулись от сильного грохота. Выяснилось, что это загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований "ДНР", который расположен в районе поселков Горняк и Грабари.
Некоторым даже удалось заснять момент взрыва, очевидцы публикуют их в соцсетях.
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На кадрах видно, что черный дым от пожара виден за много километров.
Жители близлежащих домов пишут, что из горящего склада в разные стороны разлетаются обломки.
"Живу на ближней улице от автопарка, на которой расположен склад (это 200-300 метров). Обломки до дома немного долетают", – сообщила очевидица в социальной сети.
Скриншот комментариев очевидцев
Взрывы на складе боеприпасов в Донецке: видео J Day