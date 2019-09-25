В оккупированном Донецке загорелся склад с боеприпасами боевиков: видео

Утром 25 сентября дончане проснулись от сильного грохота. Выяснилось, что это загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований "ДНР", который расположен в районе поселков Горняк и Грабари.

Некоторым даже удалось заснять момент взрыва, очевидцы публикуют их в соцсетях.

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На кадрах видно, что черный дым от пожара виден за много километров.

с ЖД

Нехилый складик? pic.twitter.com/1Kq9dh306k — hochu domoy (@hochu_dodomu) September 25, 2019

Жители близлежащих домов пишут, что из горящего склада в разные стороны разлетаются обломки.

"Живу на ближней улице от автопарка, на которой расположен склад (это 200-300 метров). Обломки до дома немного долетают", – сообщила очевидица в социальной сети.



Скриншот комментариев очевидцев

Взрывы на складе боеприпасов в Донецке: видео J Day