На Землю вернулись астронавты с МКС
В Казахстане 3 июня приземлились трое членов экипажа Международной космической станции. На Землю они вернулись на корабле "Союз МС-07".
Об этом сообщили в пресс-службе NASA.
В составе миссии, которая вернулась на Землю, космонавт из России Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.
Астронавты вернулись на Землю
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Миссия пробыла в космосе 168 дней.
Источник: 24 Канал
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