На Землю повернулися астронавти з МКС
У Казахстані 3 червня приземлилися троє членів екіпажу Міжнародної космічної станції. На Землю вони повернулися кораблем "Союз МС-07".
Про це повідомили у прес-службі NASA.
У складі місії, яка повернулася на Землю, є космонавт з Росії Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тінгл та астронавт JAXA Норішіге Канаі.
Астронавти повернулися на Землю
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Місія пробула в космосі 168 днів.
Джерело: 24 Канал
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