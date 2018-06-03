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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На Землю повернулися астронавти з МКС

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Астронавти повернулися на Землю
Астронавти повернулися на Землю / NASA

У Казахстані 3 червня приземлилися троє членів екіпажу Міжнародної космічної станції. На Землю вони повернулися кораблем "Союз МС-07".

Про це повідомили у прес-службі NASA.

У складі місії, яка повернулася на Землю, є космонавт з Росії Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тінгл та астронавт JAXA Норішіге Канаі.

Астронавти повернулися на Землю

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Місія пробула в космосі 168 днів.

 

 

Теги: наука NASA МКС Космос
Джерело: 24 Канал
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