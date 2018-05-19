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На Житомирщине горел молодежный центр: огонь перекинулся с пивной ресторации

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На Житомирщине горел молодежный центр: огонь перекинулся с пивной ресторации

Пожар произошел в городе Новоград-Волынский. Центром пожара стала летняя деревянная пристройка пивной ресторации "Князь Острожский". Позже огонь распространился на вплотную расположенный "Молодежный центр" управления по делам семьи, молодежи, физической культуры и спорта городского совета.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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По прибытию на место происшествия подразделений ГСЧС было установлено, что деревянный павильон на площади 90 кв.м. полностью охвачен пламенем, через окна и по деревянным пустотам пламя вышло на крышу двухэтажного молодежного центра и купол фасадной части,
– говорится в сообщении спасателей.

В 06:30 пожар удалось локализовать, в 11:10 – ликвидировать. Огнем уничтожена кровля на площади 1,5 тыс. кв. м. и частично имущество на первом этаже. Во время ликвидации пожара спасателями проведена эвакуация материальных ценностей, оргтехники и имущества.


На Житомирщине горел молодежный центр

На месте происшествия работали 6 единиц пожарной техники, в том числе 1 – от воинской части, 30 человек личного состава спасателей и оперативная группа Управления ГСЧС области.

Все обстоятельства пожара устанавливаются.


Огнем уничтожена кровля на площади 1,5 тыс. кв. м. и частично имущество на первом этаже

Теги: Новости Украины Пожар Новости Житомира
Источник: 24 Канал
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