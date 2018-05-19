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На Житомирщині горів молодіжний центр: вогонь перекинувся з пивної ресторації

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На Житомирщині горів молодіжний центр: вогонь перекинувся з пивної ресторації

Пожежа сталася у місті Новоград-Волинський. Центром пожежі стала літня дерев'яна прибудова пивної ресторації "Князь Острозький". Пізніше вогонь поширився на впритул розташований "Молодіжний центр" управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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По прибуттю на місце події підрозділів ДСНС було встановлено, що дерев'яний павільйон на площі 90 кв.м. повністю охоплений полум'ям, через вікна та по дерев'яних пустотах полум'я вийшло на дах двоповерхового молодіжного центру і купол фасадної частини,
– йдеться у повідомленні рятувальників.

О 06:30 пожежу вдалося локалізувати, об 11:10 – ліквідувати. Вогнем знищено покрівлю на площі 1,5 тис. кв. м. і частково майно на першому поверсі. Під час ліквідації пожежі рятувальниками проведено евакуацію матеріальних цінностей, оргтехніки та майна.


На Житомирщині горів молодіжний центр

На місці події працювали 6 одиниць пожежної техніки, в тому числі 1 – від військової частини, 30 чоловік особового складу рятувальників та оперативна група Управління ДСНС області.

Усі обставини пожежі встановлюються.


Вогнем знищено покрівлю на площі 1,5 тис. кв. м. і частково майно на першому поверсі

Теги: Новини України Новини Житомира Пожежа
Джерело: 24 Канал
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