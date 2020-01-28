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      На Житомирщине начальник полиции собирал ежемесячную "дань" с предпринимателя: детали

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      Задержание руководителя райотдела Нацполиции на Житомирщине / Пресс-центр СБУ

      Руководителя одного из райотделов Нацполиции на Житомирщине поймали на систематическом вымогательстве взяток. Правоохранитель получал денежные "транши" от местного предпринимателя.

      Взамен он не проверял его хозяйственную деятельность. Руководителя полиции задержали сотрудники СБУ, об этом информирует пресс-центр спецслужбы.

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      Сначала предприниматель передавал вымогателю деньги лично, потом перечислял на банковскую карточку. Правоохранители задокументировали несколько таких "траншей",
      – говорится в сообщении.

      Взятки полицейский требовал ежемесячно. Во время обысков на рабочем месте у него обнаружили банковскую карточку, на которую поступали деньги, и мобильные телефоны с соответствующими доказательствами.


      Изъятые СБУ доказательства/ фото пресс-центра спецслужбы

      Против мужчины уже возбудили уголовное производство по статье "Получение неправомерной выгоды служебным лицом".

      Следственные действия продолжаются, вероятнее всего, в дальнейшем делом будет заниматься ГБР.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости Житомира Полиция СБУ
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