На Житомирщині начальник поліції збирав щомісячну "данину" з підприємця: деталі

Керівника одного з райвідділів Нацполіції на Житомирщині спіймали на систематичному вимаганні хабарів. Правоохоронець отримував грошові "транші" від місцевого підприємця.

Натомість він не перевіряв його господарську діяльність. Керівника поліції затримали співробітники СБУ, про це інформує пресцентр спецслужби.

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Спочатку підприємець передавав здирнику гроші особисто, потім – перераховував на банківську картку. Правоохоронці задокументували кілька таких "траншів",

– мовиться у повідомленні.

Хабарі поліцейський вимагав щомісяця. Під час обшуків на робочому місці у нього виявили банківську картку, на яку надходили гроші та мобільні телефони з відповідними доказами.



Вилучені СБУ докази/ фото пресцентр спецслужби

Проти чоловіка вже порушили кримінальне провадження за статтею "Одержання неправомірної вигоди службовою особою".

Слідчі дії тривають, найімовірніше, надалі справою займатиметься ДБР.