16:35
10 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    26°C 17°C
  • понедельник
    27°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Выбори... и Путин на передержке. Водку под колодку
Вєсті Кремля
21:33, 9 августа
Вести.UA. Санта-Порошенко. Обесчещенная героиня
Вєсті.UA
20:03, 9 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На Житомирщине нашли убитой 20-летнюю девушку, которая накануне исчезла

228 Читати новину українською
Погибшая 20-летняя Анна Голубенко
Погибшая 20-летняя Анна Голубенко / УНИАН

Тело без вести пропавшей20-летней житомирянки Анны Голубенко обнаружили в среду, 8 августа, в овраге на окраине села Бондарцы Житомирского района. Заявление о ее пропаже поступило в полицию 6 августа.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Житомирской области.

Читайте также: На Львовщине мужчина убил собственного сына: злоумышленника задержали

Как рассказала мать пропавшей, ее дочь еще 2 августа утром ушла из дома и не вернулась. По первоочередной информации, девушка могла поехать в Киев. Поэтому правоохранители начали ряд мероприятий по установлению его места нахождения.

Около 16.00 8 августа в Житомирского районного отделения полиции поступило сообщение об обнаружении на окраине села Бондарцы присыпанного строительным мусором тела неизвестной женщины. Полицейские установили, что погибшая – без вести пропавшая 20-летняя жительница Житомира. Тело женщины направлено для проведения экспертизы и установления причин смерти,
– отметили в пресс-службе.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы ГУ Нацполиции области и Житомирского РВП. Сейчас в рамках досудебного расследования, начатого по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины, продолжается комплекс мероприятий для раскрытия преступления и установления причастных лиц.

Как сообщили на сайте УНИАН, 9 августа работники полиции Житомирской области задержали подозреваемого в убийстве.

"Единственное, что могу сказать, что подозреваемого в убийстве мы действительно 9 августа задержали. Подробную информацию пока не даем до избрания задержанному меры пресечения. Однако, обязательно сообщим позже", – отметил начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Теги: Криминальные новости Полиция Новости Житомира
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как спасти планету: 15 простых вещей, которые может делать каждый
сегодня, 16:02 Как спасти планету: 15 простых вещей, которые может делать каждый
Яніна Ткачук
Продати награбоване: у "ДНР" вирішили роздавати віджаті квартири та підприємства
сегодня, 15:07 Продати награбоване: у "ДНР" вирішили роздавати віджаті квартири та підприємства
Олексій Чибісов
Новая смертельная игра для подростков "Момо": что это такое и почему это важно
сегодня, 14:01 Новая смертельная игра для подростков "Момо": что это такое и почему это важно
Катерина Петренко
Что одевать этой осенью: советы украинских модных блогеров
сегодня, 13:00 Что одевать этой осенью: советы украинских модных блогеров
Уляна Корицька
Новый уровень противостояния ФСБ и ГРУ
сегодня, 12:00 Новый уровень противостояния ФСБ и ГРУ
Злой Одессит
Появилось видео с места мощного взрыва в Одессе
 27 сентября 2015 , 11:42
Почему убили "правую руку" Кернеса: основные версии
 26 февраля 2016 , 20:54 2
В Черногории убили украинку, которая руководила большим бизнесом, – СМИ
 12 мая , 13:05
Опасные "группы смерти" заработали в еще одной стране
 18 марта 2017 , 23:12
В Канаде из-за стрельбы заблокировали город: четыре человека погибли
 сегодня , 15:50
В Киеве сообщили о заминировании здания Соломенского суда
 10 мая , 16:31
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук