На Житомирщине нашли убитой 20-летнюю девушку, которая накануне исчезла

Тело без вести пропавшей20-летней житомирянки Анны Голубенко обнаружили в среду, 8 августа, в овраге на окраине села Бондарцы Житомирского района. Заявление о ее пропаже поступило в полицию 6 августа.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Житомирской области.

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Как рассказала мать пропавшей, ее дочь еще 2 августа утром ушла из дома и не вернулась. По первоочередной информации, девушка могла поехать в Киев. Поэтому правоохранители начали ряд мероприятий по установлению его места нахождения.

Около 16.00 8 августа в Житомирского районного отделения полиции поступило сообщение об обнаружении на окраине села Бондарцы присыпанного строительным мусором тела неизвестной женщины. Полицейские установили, что погибшая – без вести пропавшая 20-летняя жительница Житомира. Тело женщины направлено для проведения экспертизы и установления причин смерти,

– отметили в пресс-службе.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы ГУ Нацполиции области и Житомирского РВП. Сейчас в рамках досудебного расследования, начатого по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины, продолжается комплекс мероприятий для раскрытия преступления и установления причастных лиц.

Как сообщили на сайте УНИАН, 9 августа работники полиции Житомирской области задержали подозреваемого в убийстве.

"Единственное, что могу сказать, что подозреваемого в убийстве мы действительно 9 августа задержали. Подробную информацию пока не даем до избрания задержанному меры пресечения. Однако, обязательно сообщим позже", – отметил начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.