На Житомирщині знайшли вбитою 20-річну дівчину, яка напередодні зникла

Тіло безвісти зниклої 20-річної житомирянки Анни Голубенко виявили у середу, 8 серпня, в яру на околиці села Бондарців Житомирського району. Заява про її розшук надійшла до поліції 6 серпня.

Про це повідомила прес-служба поліції Житомирської області.

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Як розповіла матір зниклої, її дочка ще 2 серпня вранці пішла з дому та не повернулась. За першочерговою інформацією, дівчина могла поїхати до Києва. Відтак правоохоронці розпочали низку заходів по встановленню її місця знаходження.

Близько 16.00 8 серпня до Житомирського районного відділення поліції надійшло повідомлення про виявлення на околиці села Бондарців прикиданого будівельним сміттям тіла невідомої жінки. Поліцейські встановили, що загибла - без вісти зникла 20-річної житомирянка. Тіло жінки направлено для проведення експертизи та встановлення причин смерті,

– зазначили у прес-службі.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУ Нацполіції області та Житомирського РВП. Наразі в рамках досудового розслідування, розпочатого за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України, триває комплекс заходів для розкриття злочину і встановлення причетних осіб.

Як повідомили на сайті УНІАН, 9 серпня працівники поліції Житомирської області затримали підозрюваного у вбивстві.

"Єдине, що можу сказати, що підозрюваного у вбивстві ми дійсно 9 серпня затримали. Детальну інформацію поки що не даємо до обрання затриманому запобіжного заходу. Однак, обов'язково повідомимо пізніше", – зазначив начальник ГУНП у Житомирській області В'ячеслав Печененко.