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На Житомирщине обнаружили более трех тонн янтаря: видео

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На Житомирщине обнаружили более трех тонн янтаря
На Житомирщине обнаружили более трех тонн янтаря / Фото пресс-службы СБУ

В среду, 21 марта 2018 года, во время проведения оперативных розыскных действий в Житомирской области проведен ряд санкционированных обысков в Олевске и других населенных пунктах района в местах скупки незаконно добытого янтаря.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Во время ряда обысков в областном центре и в населенных пунктах Олевского района правоохранители обнаружили расфасованный по фракциям янтарь, "черную бухгалтерию" дельцов и средства для незаконной скупки и добычи "солнечного" камня", – говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что в тот же день сотрудники спецслужбы обнаружили еще два станки для огранки камня, обработанные камни и тридцать шесть мешков с почти что тонной янтаря-сырца, отобранного для обработки, а также устройства приема-скупки "солнечного" камня и черновые записи дельца.

Сейчас продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите видео выявления более трех тонн янтаря в Житомирской области

Теги: Новости Украины Новости Житомира янтарь СБУ
Источник: 24 Канал
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