На Житомирщині виявили понад три тонни бурштину: відео

У середу, 21 березня 2018 року, під час проведення оперативних розшукових дій в Житомирській області проведено низку санкціонованих обшуків в Олевську та інших населених пунктах району у місцях скуповування незаконно видобутого бурштину.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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"Під час низки обшуків в обласному центрі та у населених пунктах Олевського району правоохоронці виявили розфасований за фракціями бурштин, "чорну бухгалтерію" ділків та засоби для незаконної скупки та видобутку "сонячного" каменю", – йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що у той же день співробітники спецслужби виявили ще два станки для огранки каменю, оброблене каміння та тридцять шість мішків з майже тонною бурштину-сирцю, відібраного для обробки, а також пристрої прийому-скупки "сонячного" каменю та чорнові записи ділка.

Зараз триває досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.

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