На Житомирщине отец пытался задушить полуторагодовалого сына

В Житомирской области отца разозлил детский плач и он решил его "успокоить", сжав ребенку шею.

Отцу ребенка 22 года, сообщает полиция Житомирской области.

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Он и 19-летняя мать живут отдельно. Девушка оставила малыша с папой и бабушкой, потому что должна была ехать на работу.

Правоохранители установили, что мальчик начал плакать и это очень разозлило мужчину. Он схватил ребенка за шею и сдавил. Малыша спасла его бабушка. Женщина вызвала скорую помощь. Мальчик был в полубессознательном состоянии и был госпитализирован.

Инцидент полиция расследует по статье "умышленное легкое телесное повреждение". Психическое состояние отца мальчика проверят врачи.