На Житомирщині батько намагався задушити півторарічного сина

У Житомирській області батька розлютив дитячий плач і він вирішив його "заспокоїти", стиснувши дитині шию.

Батькові дитини 22 роки, повідомляє поліція Житомирської області.

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Він і 19-річна мати живуть окремо. Дівчина залишила малюка з татом і бабусею, бо мала їхати на роботу.

Правоохоронці встановили, що хлопчик почав плакати і це дуже розлютило чоловіка. Він схопив дитину за шию та здавив. Малюка врятувала його бабуся. Жінка викликала швидку допомогу. Хлопчик був у напівпритомному стані і його госпіталізували.

Інцидент поліція розслідує за статтею "умисне легке тілесне ушкодження". Психічний стан батька хлопчика перевірять лікарі.