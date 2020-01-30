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      На Житомирщині батько намагався задушити півторарічного сина

      513 Читать новость на русском
      Батько намагався вбити свого півторарічного сина / kloop.kg

      У Житомирській області батька розлютив дитячий плач і він вирішив його "заспокоїти", стиснувши дитині шию.

      Батькові дитини 22 роки, повідомляє поліція Житомирської області.

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      Він і 19-річна мати живуть окремо. Дівчина залишила малюка з татом і бабусею, бо мала їхати на роботу.

      Правоохоронці встановили, що хлопчик почав плакати і це дуже розлютило чоловіка. Він схопив дитину за шию та здавив. Малюка врятувала його бабуся. Жінка викликала швидку допомогу. Хлопчик був у напівпритомному стані і його госпіталізували.

      Інцидент поліція розслідує за статтею "умисне легке тілесне ушкодження". Психічний стан батька хлопчика перевірять лікарі.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Житомира Діти і неповнолітні Кримінальні новини
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