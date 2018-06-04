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На Житомирщине подростки отравились неизвестным веществом

53 Читати новину українською
На Житомирщине подростки отравились неизвестным веществом
На Житомирщине подростки отравились неизвестным веществом / Иллюстративное фото

Трагический инцидент произошел на Житомирщине 2 июня. Вернувшись с работы, местная жительница нашла в собственной квартире 16-летнего сына и 15-летнюю девушку без признаков жизни. Признаков причастности посторонних лиц к смерти детей не выявлено.

Об этом сообщает перс-служба полиции.

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"Утром, 2 июня, жительница села Высокой Печи, вернувшись с работы после ночной смены, обнаружила в квартире 16-летнего сына и 15-летнюю девушку без признаков жизни. Входные двери были заперты изнутри и, чтобы попасть в дом, пришлось сломать замок", – говорится в сообщении полиции.

На месте полиция следов постороннего проникновения в квартиру не обнаружила. По заключению экспертов, причиной смерти подростков стало отравление неизвестным веществом.

В настоящее время в рамках начатого уголовного производства продолжается установление всех обстоятельств.

Теги: Криминальные новости Новости Житомира Полиция
Источник: 24 Канал
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