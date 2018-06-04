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На Житомирщині підлітки отруїлися невідомою речовиною

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На Житомирщині підлітки отруїлися невідомою речовиною
На Житомирщині підлітки отруїлися невідомою речовиною / ілюстративне фото

Трагічний інцидент стався на Житомирщині 2 червня. Повернувшись із роботи, місцева мешканка знайшла у власній квартирі 16-річного сина та 15-річну дівчину без ознак життя. Ознак причетності сторонніх осіб до смерті дітей не виявлено.

Про це повідомляє перс-служба поліції. 

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"Уранці 2 червня жителька села Високої Печі, повернувшись з роботи після нічної зміни, виявила у квартирі 16-річного сина та 15-річну дівчину без ознак життя. Вхідні двері були замкнені зсередини і, щоб потрапити в оселю, довелось зламати замок", – йдеться у повідомленні поліції. 

На місці поліція слідів стороннього проникнення до квартири не виявила. За висновком експертів, причиною смерті підлітків стало отруєння невідомою речовиною.

На даний час у рамках розпочатого кримінального провадження триває встановлення усіх обставин.

Теги: Кримінальні новини Новини Житомира Поліція
Джерело: 24 Канал
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