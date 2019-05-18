На Житомирщине пронесся мощный смерч: шокирующее видео последствий стихии

В некоторых селах на Житомирщине ураган вырывал с корнями огромные деревья и срывал крыши с домов, а столбы электроопор ветер ломал как спички. От стихии пострадали больше сотни домохозяйств.

Такого урагана госпожа Лидия не видела ни разу за 78 лет своей жизни. Пенсионерка услышала страшный грохот, после чего смерч начал срывать крышу с ее дома и выбивать окна.

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Стихия полностью уничтожила кровлю и с корнем вырвала деревья в саду. Сейчас женщина не сдерживает слез, так как за несколько секунд ее дом превратился в сплошную руину.



С дома госпожа Лидии ураган снес шифер

Местные говорят, что такое видели только в американских фильмах-катастрофах. Бетонные электроопоры от порывов ветра ломались как спички, а двухтонный трансформатор перевернуло за несколько секунд. Без тока остались четыре села.

А в соседнем селе смерч наделал еще большей беды. Рухнувшая электроопора убила коня, а крышу дома ветер просто поднял и перенес на несколько десятков метров. Семья Олексюков с двумя маленькими детьми в прямом смысле осталась без крыши над головой.



В доме семьи стихия снесла крышу

Пока чиновники подсчитывают убытки, селяне начали самостоятельно латать крыши на домах и разбирать поваленные деревья. Тем, кто совсем остался без крыши над головой – власти предложили временное жилье.

А в поселке Городница Житомирской области пронесшийся ураган-смерч повалил 100 гектаров леса. Непогода разрушила лиственные и хвойные насаждения, а также теплицы.

Смотрите видео: последствия урагана