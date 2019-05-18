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      На Житомирщині пронісся потужний смерч: шокуюче відео наслідків стихії

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      У деяких селах на Житомирщині буревій повиривав із корінням величезні дерева та зривав дахи з будинків, а стовпи електроопор вітер ламав як сірники. Від стихії постраждало більше сотні домогосподарств.

      Такого буревію пані Лідія не бачила жодного разу за 78 років свого життя. Пенсіонерка почула страшний гуркіт, після чого смерч почав зривати дах з її будинку та вибивати вікна.

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      Стихія повністю знищила покрівлю та з корінням повиривала дерева у садку. Зараз жінка не стримує сліз, адже за кілька секунд її дім перетворився на суцільну руїну.

      З будинку пані Лідії буревій зніс шифер
      З будинку пані Лідії буревій зніс шифер

      Місцеві кажуть, що таке бачили лише у американських фільмах-катастрофах. Бетонні електроопори від поривів вітру ламались як сірники, а двотонний трансформатор перевернуло за кілька секунд. Без струму залишились чотири села.

      А в сусідньому селі смерч наробив ще більшого лиха. Повалена електроопора вбила коня, а дах будинку вітер просто підняв і переніс на кілька десятків метрів. Родина Олексюків із двома маленькими дітьми у прямому значенні залишилась без даху над головою.

      В будинку родини стихій знесла дах
      В будинку родини стихій знесла дах

      Поки посадовці рахують збитки, селяни почали самостійно латати дахи на будинках та розбирати повалені дерева. Тим, хто зовсім залишився без даху над головою – влада запропонувала тимчасове житло.

      А в селищі Городниця Житомирської області буревій-смерч, який пройшов повалив 100 гектарів лісу. Негода зруйнувала листяні та хвойні насадження, а також теплиці.

      Дивіться відео: наслідки буревію

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      Теги: Новини України Стихійні лиха Новини Житомира Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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