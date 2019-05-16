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      Негода накрила Івано-Франківськ: в області підтоплено понад 300 будинків – фото та відео

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      Негода накрила Івано-Франківськ
      Негода накрила Івано-Франківськ / ДСНС

      Увечері 15 травня негода прокотилася Івано-Франківськом та прилеглими селами. Унаслідок потужної тригодинної зливи річка Павлівка вийшла з берегів та підтопила понад три сотні житлових будинків.

      Рівень води в них подекуди сягнув одного метра. Рятувальникам навіть довелося евакуювати чотирьох людей з їхніх домівок та чотирьох пасажирів з автомобілів.

      Читайте також: Прогноз погоди на 16 травня: в частині України дощитиме, але буде тепло

      Окрім того, постраждали дві адміністративні будівлі та затоплено 5 доріг.

      В Івано-Франківську підтопило будинки: фото

      Вулиця Надрічна у місті затоплена майже повність, машини буксують у воді.

       

      Від самого ранку рятувальники намагаються подолати наслідки негоди, але підтопленими й досі залишається більше сотні будинків. Рівень води наразі знижується. 

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      Теги: Новини України Новини Івано-Франківська Погода Негода в Україні Стихійні лиха ДСНС
      Джерело: 24 канал
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