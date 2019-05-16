Негода накрила Івано-Франківськ: в області підтоплено понад 300 будинків – фото та відео

Увечері 15 травня негода прокотилася Івано-Франківськом та прилеглими селами. Унаслідок потужної тригодинної зливи річка Павлівка вийшла з берегів та підтопила понад три сотні житлових будинків.

Рівень води в них подекуди сягнув одного метра. Рятувальникам навіть довелося евакуювати чотирьох людей з їхніх домівок та чотирьох пасажирів з автомобілів.

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Окрім того, постраждали дві адміністративні будівлі та затоплено 5 доріг.

В Івано-Франківську підтопило будинки: фото

Вулиця Надрічна у місті затоплена майже повність, машини буксують у воді.

Від самого ранку рятувальники намагаються подолати наслідки негоди, але підтопленими й досі залишається більше сотні будинків. Рівень води наразі знижується.