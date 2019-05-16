Прогноз погоди на 16 травня: в частині України дощитиме, але буде тепло

Погода в Україні у четвер, 16 травня, буде по-літньому теплою у більшості регіонів. При цьому дощі із заходу поширяться і на схід та частину півдня.

Щодо температури повітря, що у східних областях та у південній вона становитиме +25+29 градусів, а подекуди навіть і +30, повідомила синоптик Наталка Діденко.

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На решті території України вдень очікується +20+26 градусів. На заході буде дещо прохолодніше – +17+22 градуси.

Дощів з грозами варто чекати у західних областях, місцями у Вінницькій, Житомирській, Київській та Одеській областях.

У Києві 16 травня ймовірні дощ із грозою, а температура повітря становитиме +23+25 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 16 травня, у містах України:

Ужгород – +17…+19

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +18…+20

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +18…+20

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +19…+21

Рівне – +18…+20

Житомир – +22…+24

Вінниця – +23…+25

Одеса – +24…+26

Миколаїв – +26…+28

Херсон – +25…+27

Сімферополь – +24…+26

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +24…+26

Чернігів – +23…+25

Суми – +23…+25

Полтава – +25…+27

Дніпро – +26…+28

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +26…+28

Харків – +26…+28

Київ – +24…+26



Прогноз погоди на 16 травня від Укргідрометцентру