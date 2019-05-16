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      Прогноз погоди на 16 травня: в частині України дощитиме, але буде тепло

      1563 Читать новость на русском
      Погода 16 травня 2019 Україна - дощитиме, але буде тепло
      Прогноз погоди в Україні на 16 травня / Goodfon.ru

      Погода в Україні у четвер, 16 травня, буде по-літньому теплою у більшості регіонів. При цьому дощі із заходу поширяться і на схід та частину півдня.

      Щодо температури повітря, що у східних областях та у південній вона становитиме +25+29 градусів, а подекуди навіть і +30, повідомила синоптик Наталка Діденко.

      Читайте також: Яким буде літо в Україні: прогноз погоди

      На решті території України вдень очікується +20+26 градусів. На заході буде дещо прохолодніше – +17+22 градуси.

      Дощів з грозами варто чекати у західних областях, місцями у Вінницькій, Житомирській, Київській та Одеській областях.

      У Києві 16 травня ймовірні дощ із грозою, а температура повітря становитиме +23+25 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 16 травня, у містах України:

      Ужгород – +17…+19

      Львів – +17…+19

      Івано-Франківськ – +18…+20

      Тернопіль – +19…+21

      Чернівці – +18…+20

      Хмельницький – +19…+21

      Луцьк – +19…+21

      Рівне – +18…+20

      Житомир – +22…+24

      Вінниця – +23…+25

      Одеса – +24…+26

      Миколаїв – +26…+28

      Херсон – +25…+27

      Сімферополь – +24…+26

      Кропивницький – +25…+27

      Черкаси – +24…+26

      Чернігів – +23…+25

      Суми – +23…+25

      Полтава – +25…+27

      Дніпро – +26…+28

      Запоріжжя – +26…+28

      Донецьк – +26…+28

      Луганськ – +26…+28

      Харків – +26…+28

      Київ – +24…+26

      Прогноз погоди Україна 16 травня
      Прогноз погоди на 16 травня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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