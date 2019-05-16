Прогноз погоди на 16 травня: в частині України дощитиме, але буде тепло
Погода в Україні у четвер, 16 травня, буде по-літньому теплою у більшості регіонів. При цьому дощі із заходу поширяться і на схід та частину півдня.
Щодо температури повітря, що у східних областях та у південній вона становитиме +25+29 градусів, а подекуди навіть і +30, повідомила синоптик Наталка Діденко.
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На решті території України вдень очікується +20+26 градусів. На заході буде дещо прохолодніше – +17+22 градуси.
Дощів з грозами варто чекати у західних областях, місцями у Вінницькій, Житомирській, Київській та Одеській областях.
У Києві 16 травня ймовірні дощ із грозою, а температура повітря становитиме +23+25 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 16 травня, у містах України:
Ужгород – +17…+19
Львів – +17…+19
Івано-Франківськ – +18…+20
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +18…+20
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +19…+21
Рівне – +18…+20
Житомир – +22…+24
Вінниця – +23…+25
Одеса – +24…+26
Миколаїв – +26…+28
Херсон – +25…+27
Сімферополь – +24…+26
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +24…+26
Чернігів – +23…+25
Суми – +23…+25
Полтава – +25…+27
Дніпро – +26…+28
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +26…+28
Харків – +26…+28
Київ – +24…+26