Прогноз погоды на 16 мая: в части Украины дожди, но будет тепло

Погода в Украине в четверг, 16 мая, будет по-летнему теплой в большинстве регионов. При этом дожди с запада распространятся и на восток и часть юга.

Что касается температуры воздуха, в восточных областях и в южной части она составит +25+29 градусов, а местами даже и +30, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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На остальной территории Украины днем ожидается +20+26 градусов. На западе будет несколько прохладнее– +17+22 градуса.

Дождей с грозами стоит ждать в западных областях, местами в Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской областях.

В Киеве 16 мая вероятны дождь с грозой, а температура воздуха составит +23+25 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 16 мая, в городах Украины:

Ужгород – +17...+19

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +19...+21

Ровно – +18...+20

Житомир – +22...+24

Винница – +23...+25

Одесса – +24...+26

Николаев – +26...+28

Херсон – +25...+27

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +23...+25

Сумы- + 23... + 25

Полтава – +25...+27

Днепр – +26...+28

Запорожье – +26...+28

Донецк – +26...+28

Луганск – +26...+28

Харьков – +26...+28

Киев – +24...+26



Прогноз погоды на 16 мая от Укргидрометцентра