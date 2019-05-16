Прогноз погоды на 16 мая: в части Украины дожди, но будет тепло
Погода в Украине в четверг, 16 мая, будет по-летнему теплой в большинстве регионов. При этом дожди с запада распространятся и на восток и часть юга.
Что касается температуры воздуха, в восточных областях и в южной части она составит +25+29 градусов, а местами даже и +30, сообщила синоптик Наталья Диденко.
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На остальной территории Украины днем ожидается +20+26 градусов. На западе будет несколько прохладнее– +17+22 градуса.
Дождей с грозами стоит ждать в западных областях, местами в Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской областях.
В Киеве 16 мая вероятны дождь с грозой, а температура воздуха составит +23+25 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 16 мая, в городах Украины:
Ужгород – +17...+19
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +19...+21
Луцк – +19...+21
Ровно – +18...+20
Житомир – +22...+24
Винница – +23...+25
Одесса – +24...+26
Николаев – +26...+28
Херсон – +25...+27
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +23...+25
Сумы- + 23... + 25
Полтава – +25...+27
Днепр – +26...+28
Запорожье – +26...+28
Донецк – +26...+28
Луганск – +26...+28
Харьков – +26...+28
Киев – +24...+26