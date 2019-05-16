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      Прогноз погоды на 16 мая: в части Украины дожди, но будет тепло

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      Погода 16 мая 2019 Украина - синоптик обещает дождь, но теплую погоду
      Прогноз погоды в Украине на 16 мая / Goodfon.ru

      Погода в Украине в четверг, 16 мая, будет по-летнему теплой в большинстве регионов. При этом дожди с запада распространятся и на восток и часть юга.

      Что касается температуры воздуха,  в восточных областях и в южной части она составит +25+29 градусов, а местами даже и +30, сообщила синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: Каким будет лето в Украине: прогноз погоды

      На остальной территории Украины днем ожидается +20+26 градусов. На западе будет несколько прохладнее– +17+22 градуса.

      Дождей с грозами стоит ждать в западных областях, местами в Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской областях.

      В Киеве 16 мая вероятны дождь с грозой, а температура воздуха составит +23+25 градусов.

      Прогноз погоды на четверг, 16 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +17...+19

      Львов – +17...+19

      Ивано-Франковск – +18...+20

      Тернополь – +19...+21

      Черновцы – +18...+20

      Хмельницкий – +19...+21

      Луцк – +19...+21

      Ровно – +18...+20

      Житомир – +22...+24

      Винница – +23...+25

      Одесса – +24...+26

      Николаев – +26...+28

      Херсон – +25...+27

      Симферополь – +24...+26

      Кропивницкий – +25...+27

      Черкассы – +24...+26

      Чернигов – +23...+25

      Сумы- + 23... + 25

      Полтава – +25...+27

      Днепр – +26...+28

      Запорожье – +26...+28

      Донецк – +26...+28

      Луганск – +26...+28

      Харьков – +26...+28

      Киев – +24...+26

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      Прогноз погоды на 16 мая от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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