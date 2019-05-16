Непогода накрыла Ивано-Франковск: в области подтоплено более 300 домов – фото и видео
Вечером 15 мая непогода прокатилась по Ивано-Франковску и прилегающим селам. В результате мощных трехчасовых ливней река Павловка вышла из берегов и подтопила более трехсот жилых домов.
Уровень воды в них иногда достиг одного метра. Спасателям даже пришлось эвакуировать четырех человек из их домов и четырех пассажиров из автомобилей.
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Кроме того, пострадало два административных здания и затоплено 5 дорог.
В Ивано-Франковске подтопило дома: фото
Улица Надречная в городе затоплена почти полностью, машины буксуют в воде.
С самого утра спасатели пытаются преодолеть последствия непогоды, но подтопленными до сих пор остаются более сотни домов. Уровень воды сейчас снижается.