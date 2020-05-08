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      На Житомирщине усилят карантин: подробности

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      В Житомирской области усилят карантин с 9 мая 2020
      На Житомирщині посилюють карантин на вихідних / zt-news

      В Житомирской области с 9 по 11 мая усилят карантинные мероприятия. Так, в течение этих дней введено ограничение на передвижение людей в общественных местах.

      Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба Житомирской ОГА.

      Ранее Житомирская лаборатория перегружена тестами на COVID-19: руководителя уже уволили

      На период майских праздников с 13:00 9 мая до 6:00 11 мая в Житомирской области введены дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни,
      – говорится в сообщении.

      Ограничения касаются передвижения и пребывания людей в общественных местах.

      Кроме того, полицейские и нацгвардейцы будут вести усиленный контроль за соблюдением карантинных ограничений.

      Какова ситуация с коронавирусом в Житомирской области?
      По состоянию на 8 мая там зафиксировали 480 случаев COVID-19, 43 человека выздоровели, 11 умерли от осложнений, вызванных инфекцией.

      Наибольшее количество заражений фиксируют в Житомире, Коростене и Бердичеве.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Новости Житомира
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