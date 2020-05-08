На Житомирщине усилят карантин: подробности

В Житомирской области с 9 по 11 мая усилят карантинные мероприятия. Так, в течение этих дней введено ограничение на передвижение людей в общественных местах.

Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба Житомирской ОГА.

Ранее Житомирская лаборатория перегружена тестами на COVID-19: руководителя уже уволили

На период майских праздников с 13:00 9 мая до 6:00 11 мая в Житомирской области введены дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни,

– говорится в сообщении.

Ограничения касаются передвижения и пребывания людей в общественных местах.

Кроме того, полицейские и нацгвардейцы будут вести усиленный контроль за соблюдением карантинных ограничений.

Какова ситуация с коронавирусом в Житомирской области?

По состоянию на 8 мая там зафиксировали 480 случаев COVID-19, 43 человека выздоровели, 11 умерли от осложнений, вызванных инфекцией.



Наибольшее количество заражений фиксируют в Житомире, Коростене и Бердичеве.