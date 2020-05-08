На Житомирщине усилят карантин: подробности
В Житомирской области с 9 по 11 мая усилят карантинные мероприятия. Так, в течение этих дней введено ограничение на передвижение людей в общественных местах.
Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба Житомирской ОГА.
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На период майских праздников с 13:00 9 мая до 6:00 11 мая в Житомирской области введены дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни,
– говорится в сообщении.
Ограничения касаются передвижения и пребывания людей в общественных местах.
Кроме того, полицейские и нацгвардейцы будут вести усиленный контроль за соблюдением карантинных ограничений.
Какова ситуация с коронавирусом в Житомирской области?
По состоянию на 8 мая там зафиксировали 480 случаев COVID-19, 43 человека выздоровели, 11 умерли от осложнений, вызванных инфекцией.
Наибольшее количество заражений фиксируют в Житомире, Коростене и Бердичеве.