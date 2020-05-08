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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

      На Житомирщині посилять карантин: подробиці

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      На Житомирщині посилять карантин з 9 травня 2020 року
      На Житомирщині посилюють карантин на вихідних / zt-news

      У Житомирській області з 9 по 11 травня посилять карантинні заходи. Так, упродовж цих днів введене обмеження на пересування людей у громадських місцях.

      Відповідне рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, передає пресслужба Житомирської ОДА.

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      На період травневих свят з 13:00 9 травня до 6:00 11 травня в Житомирській області введено додаткові обмежувальні заходи для запобігання поширенню коронавірусної хвороби,
      – мовиться у повідомленні.

      Обмеження стосуються пересування та перебування людей у громадських місцях.

      Крім того, поліцейські та нацгвардійці будуть вести посилений контроль за дотриманням карантинних обмежень.

      Яка ситуація з коронавірусом у Житомирській області? Станом на 8 травня там зафіксували 480 випадків COVID-19, 43 людини одужали, 11 померли від ускладнень, спричинених інфекцією.

      Найбільшу кількість заражень фіксують у Житомирі, Коростені та Бердичеві.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Новини політики Новини Житомира
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