На Житомирщині посилять карантин: подробиці

У Житомирській області з 9 по 11 травня посилять карантинні заходи. Так, упродовж цих днів введене обмеження на пересування людей у громадських місцях.

Відповідне рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, передає пресслужба Житомирської ОДА.

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На період травневих свят з 13:00 9 травня до 6:00 11 травня в Житомирській області введено додаткові обмежувальні заходи для запобігання поширенню коронавірусної хвороби,

– мовиться у повідомленні.

Обмеження стосуються пересування та перебування людей у громадських місцях.

Крім того, поліцейські та нацгвардійці будуть вести посилений контроль за дотриманням карантинних обмежень.

Яка ситуація з коронавірусом у Житомирській області? Станом на 8 травня там зафіксували 480 випадків COVID-19, 43 людини одужали, 11 померли від ускладнень, спричинених інфекцією.



Найбільшу кількість заражень фіксують у Житомирі, Коростені та Бердичеві.