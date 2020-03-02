На Житомирщине вместо монет нашли останки солдата Второй мировой
В Пулинском районе Житомирщины люди, которые занимаются поиском монет, нашли останки бойца.
В Житомирской области люди нашли останки человека времен Второй мировой войны, сообщает Историко-патриотическое объединение "Пошук".
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Самостоятельно раскапывать останки не стали, а сообщили представителям "Пошук", которые совместно с ГСЧС подняли останки скелета на поверхность.
При солдате нашли ящик для патронов из пулемета Максим, саперную лопату, противогаз, флягу, каску СШ-39, и самое главное – медальон, который уже отправили на экспертизу.
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