На Житомирщине вместо монет нашли останки солдата Второй мировой

В Пулинском районе Житомирщины люди, которые занимаются поиском монет, нашли останки бойца.

В Житомирской области люди нашли останки человека времен Второй мировой войны, сообщает Историко-патриотическое объединение "Пошук".

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Самостоятельно раскапывать останки не стали, а сообщили представителям "Пошук", которые совместно с ГСЧС подняли останки скелета на поверхность.

При солдате нашли ящик для патронов из пулемета Максим, саперную лопату, противогаз, флягу, каску СШ-39, и самое главное – медальон, который уже отправили на экспертизу.