На Житомирщині замість монет знайшли рештки солдата Другої світової

У Пулинському районі Житомирщини люди, які займаються пошуком монет, знайшли рештки бійця.

У Житомирській області люди знайшли рештки людини часів Другої світової війни, повідомляє Історико-патріотичне об’єднання "Пошук".

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Самостійно розкопувати останки не стали, а повідомили представникам "Пошук", які спільно з ДСНС підняли рештки скелета на поверхню.

При солдаті знайшли ящик для набоїв з кулемета Максим, саперну лопату, протигаз, флягу, каску СШ-39, та найголовніше – медальйон, який вже відправили на експертизу.