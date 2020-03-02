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      На Житомирщині замість монет знайшли рештки солдата Другої світової

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      Шукали монети, а знайшли рештки скелета людини / facebook.com

      У Пулинському районі Житомирщини люди, які займаються пошуком монет, знайшли рештки бійця.

      У Житомирській області люди знайшли рештки людини часів Другої світової війни, повідомляє Історико-патріотичне об’єднання "Пошук".

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      Самостійно розкопувати останки не стали, а повідомили представникам "Пошук", які спільно з ДСНС підняли рештки скелета на поверхню.

      При солдаті знайшли ящик для набоїв з кулемета Максим, саперну лопату, протигаз, флягу, каску СШ-39, та найголовніше – медальйон, який вже відправили на експертизу.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини Житомира Історія Кримінал
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