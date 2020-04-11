На Житомирщине задержали мужчин, которые вызвали масштабные пожары в области

Поджигателей задержала лесная охрана Базарского лесничества. Известно, что ранее двое мужчин подожгли траву на территории Народичского лесхоза, что повлекло за собой масштабный пожар. Спасателям удалось его локализовать только через несколько дней.

Мужчин задержали вблизи села Рубежовка Народичского района, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в фейсбуке.

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Известно, что один из мужчин поджег поле, а другой – лесополосу. Работники лесничества вызвали полицию, которая зафиксировала обстоятельства правонарушения. Впоследствии правоохранители сообщили, что оба мужчины признались в еще одном поджоге в селе Гуто-Марятин, что вблизи Рубежовки.

Задержаны двое поджигателей, которые вызвали масштабный пожар на Житомирщине, который уже неделю тушат примерно 150 спасателей и лесников. Пожар настолько мощный, что на его ликвидацию пришлось вызвать подмогу – пожарно-спасательные подразделения из других областей и пожарную авиацию ГСЧС,

– говорится в сообщении.

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В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции и на территории обязательного отселения возле Котовского лесничества спасатели пытаются ликвидировать пожар уже 8 день подряд.

и на территории обязательного отселения возле Котовского лесничества спасатели пытаются ликвидировать пожар уже 8 день подряд. В селе Будо-Бобрица, что на Житомирщине, полностью сгорело здание местного сельского совета. Не него перекинулся огонь от сухой травы.

полностью сгорело здание местного сельского совета. Не него перекинулся огонь от сухой травы. В Броварах поднялся масштабный пожар из-за поджога сухой травы. Спасатели прибыли на место возгорания и пытаются ликвидировать пожар.

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