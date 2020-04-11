На Житомирщині затримали чоловіків, які спричинили масштабні пожежі в області

Паліїв затримала лісова охорона Базарського лісництва. Відомо, що раніше двоє чоловіків підпалили траву на території Народицького лісгоспу, що спричинило масштабну пожежу. Рятувальникам вдалося її локалізувати лише за кілька днів.

Чоловіків затримали поблизу села Рубежівка Народицького району, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у фейсбуці.

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Відомо, що один з чоловіків палив поле, а інший – лісосмугу. Працівники лісництва викликали поліцію, яка зафіксувала обставини правопорушення. Згодом правоохоронці повідомили, що обидва чоловіки зізналися у ще одному підпалі у селі Гуто-Марятин, що поблизу Рубежівки.

Затримано двох паліїв, які спричинили наймасштабнішу пожежу на Житомирщині, котру вже тиждень гасять приблизно 150 рятувальників та лісників. Пожежа настільки потужна, що на її ліквідацію довелося викликати підмогу – пожежно-рятувальні підрозділи з інших областей та пожежну авіацію ДСНС,

– мовиться у повідомленні.

Які масштабні пожежі здійнялися через паління сухої трави

У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції та на території обов'язкового відселення біля Котовського лісництва рятувальники намагаються ліквідувати пожежу вже 8 день поспіль.

та на території обов'язкового відселення біля Котовського лісництва рятувальники намагаються ліквідувати пожежу вже 8 день поспіль. У селі Будо-Бобриця, що на Житомирщині , повністю згоріла будівля місцевої сільської ради. Не неї перекинувся вогонь з сухої трави.

, повністю згоріла будівля місцевої сільської ради. Не неї перекинувся вогонь з сухої трави. У Броварах здійнялася масштабна пожежа через підпал сухої трави. Рятувальники прибули на місце займання та намагаються ліквідувати пожежу.

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