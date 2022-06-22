Такую информацию журналистам 24 канала подтвердили источники в разведке.
Важно В Кремле продумывают сценарии, – военный эксперт о масштабной мобилизации в России
По данным разведчиков, мобилизация в квазиреспублике "ЛНР" временно остановилась. Но продолжалось это затишье всего 1,5 недели. Сейчас волна мобилизации снова началась.
На таксопарке набили мобилизованными целый пазик. В районе "России" – та же схема. Катаются по всему городу,
– рассказали разведчики.
Заметим, что в России до сих пор так и не объявили всеобщую мобилизацию, о которой все говорят еще с начала полномасштабного вторжения. Похоже, что в Кремле сейчас продумывают сценарии. Как рассказал военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, в стране-убийце продолжается частичная скрытая мобилизация , несмотря на то, что общая публично так и не объявлена.
По мнению военного эксперта, в той или иной степени мобилизация продолжается, но скрыта и, конечно, не в полную силу. В России пытаются определить количество и думают над резервистами.
В Кремле придумывают сценарии, каким образом можно привлекать резервистов. Даже через сайты по поиску делать предлагают службу по контракту и зарплату. Хедхантеры пытаются кого-то найти (на войну – 24 канала),
– отметил Мусиенко.
Он напомнил, что в информпространстве еще в конце марта – начале апреля обсуждали, что Россия может привлечь 60 тысяч резервистов. Эта тема звучала, хотя сейчас об этом ничего не слышно и любые разведки это не подтверждают.
Россия имеет огромные потери в Украине
Российские захватчики терпят безумные потери в войне против Украины. По состоянию на 22 июня ВСУ уже ликвидировали 34 230 кафиров. За прошедшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали 130 российских военных. Эта цифра приблизительна, ведь подсчитать точно потери врага в зоне ведения активных боевых действий просто невозможно.
Потери кафиров в технике
- танков – 1496,
- боевых бронированных машин – 3614,
- артиллерийских систем – 752,
- РСЗО – 239,
- средств ПВО – 99,
- самолетов – 216,
- вертолетов – 182,
- беспилотники оперативно-тактического уровня – 614,
- крылатых ракет – 137,
- кораблей / катеров – 14,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2543,
- специальной техники – 60.
В Генштабе ВСУ сообщают, что больше потерь враг понес на Славянском, Бахмутском, а также Авдеевском направлениях.